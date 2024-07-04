سيارة اجتاحت ملحمة في البترون والأضرار مادية

اجتاحت سيّارة "نيسان" تقودها "د. ح"، ملحمةً في ​البترون​ عائدةً للمواطن "م. ت"، بعد أن طرأ عطل على دعسة البنزين، أدّى إلى انحراف السّيّارة واصطدامها بالملحمة، ما تسبّب بتحطّم واجهة المحل الزّجاجيّة، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات.

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