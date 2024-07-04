"سرايا القدس": استهدفنا مركز قيادة عمليات جيش العدو في حي الشجاعية شرق غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بـ"أنّنا استهدفنا مركز قيادة عمليّات جيش العدو في حي الشجاعية شرق مدينة ​غزة​، برشقة صاروخيّة من نوع (107)"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا بقذائف "الهاون" تحشّدات العدو الصّهيوني في حي الشجاعية أيضًا".

وكانت قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أنّ "قاتلينا فجّروا عبوةً برميليّةً من نوع "ثاقب"، في آليّة عسكريّة صهيونيّة بمحيط منطقة السنترال في حي الشجاعية، وفجّروا بالاشتراك مع مقاتلي "كتائب القسام" دبابةً صهيونيّةً من نوع "ميركافا 4"، بواسطة عبوة برميليّة شديدة الانفجار".