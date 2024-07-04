"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتَي كفركلا وعديسة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "أطراف بلدتَي كفركلا وعديسة تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي". وكانت غارة إسرائيليّة قد استهدفت مزرعة دواجن خالية في بلدة دير سريان، في وقت سابق اليوم، كما نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً على أطراف بلدة طيرحرفا.

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