موعد مباراة الأهلي والألومنيوم فى كأس مصر والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباريات كأس مصر بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم فى كأس مصر

يستعد الاهلى لمواجهة الألومنيوم فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام.

آخر مواجهة للأهلى والألومنيوم فى كأس مصر

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم فى دور الـ32 بنسخة 2016، وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

التأجيل يحاصر مباراتى الأهلى والزمالك فى كأس مصر

ومن المقرر إقامة دور الـ32 فى مايو الجاري، بينما المتوقع تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك بسبب معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026.

الاهلى حامل اللقب والبطل التاريخى لكأس مصر

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا، بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

طريق الاهلى في كأس مصر

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ16، حال الفوز على الألومنيوم، المتأهل من موقعة فاركو والواسطى.

وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي، من الفريق المتأهل من مباراتي (البنك الأهلي أمام بتروجيت) و(المصري ضد جمهورية شبين).

وفي حال التأهل لـ نصف النهائي سيواجه المتأهل من مباريات (بيراميدز والنصر) و(الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة)، و(المقاولون ضد الترسانة) و(بلدية المحلة أمام الجونة).