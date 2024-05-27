موعد مباراة الأهلي والفيحاء بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الفيحاء، في المباراة التي ستقام في على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-24:

تنطلق صفارة مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-24:

تنقل مباراة الأهلى والفيحاء عبر قنوات SSC SPORT HD 5.

وحسم الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه التعاون بـ6 نقاط قبل الجولة الأخيرة، وفى المقابل، يطمح الفيحاء لزيادة رصيده في المباراة الختامية، حيث يبحث صاحب المركز الثامن بـ44 نقطة عن الفوز والتقدم خطوة للأمام.