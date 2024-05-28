شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يعترض على تأجيل لقاء الأهلى ويطالب الجبلاية بتحمل المصاريف المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض مسئولو الألومنيوم على تأجيل مباراتهم أمام الأهلى بدور الـ32 لكأس مصر؛ بسبب الأضرار التي وقعت على النادى بسبب هذا التأجيل.



وتقدم مجلس إدارة الألومنيوم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطالبون بمعرفة السبب الحقيقى وراء تأجيل اللقاء، خاصة أنه طبقا للبند رقم 3 في لائحة اتحاد الكرة فإن دور الـ32 يقام بدون الدوليين.



وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لكأس مصر لأى فريق، ينضم منه 3 لاعبين لمعسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته بداية من الغد استعدادا لتصفيات كأس العالم.



وأضاف مسئولو الألومنيوم أنه كان لا بد وأنى يراعى اتحاد الكرة التكاليف الباهظة التي تكبدتها الإدارة، خاصة أن الموسم انتهى من يوم 26 – 4 – 2024، والفريق ما زال يتدرب حتى الآن على أمل إقامة لقاء الأهلى، مطالبين بضرورة تحديد موعد محدد للمباراة مع تعويض النادى عن كل التكاليف التي قام بصرفها خلال الفترة الماضية.