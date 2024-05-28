الامارات | دي بروين يقود بلجيكا في بطولة أمم أوروبا 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقود كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، منتخب بلجيكا، في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الشهر المقبل، وسيكون إلى جواره النجم المعتزل أليكس فيتسل.

انضم دي بروين وفيتسل إلى القائمة التي تتألف من 25 لاعبا والتي أعلنها المدرب دومينيكو تيديسكو يوم الثلاثاء، والتي خلت من حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، الذي يستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الظهير مكسيم دي كويبر، الذي فاز بالدوري البلجيكي مع كلوب بروج يوم السبت الماضي، أحدث المنضمين إلى قائمة المنتخب.

لا يزال دي بروين وفيتسل عضوين فيما يسمى بالجيل الذهبي للاعبين البلجيكيين.

ورغم التوقعات بمشاركة دي بروين، شكلت مشاركة فيتسل مفاجأة، وخاصة بعد أن أبعده تيديسكو عن تشكيلته الأولى العام الماضي، وإعلان فيتسل بعد فترة وجيزة اعتزاله كرة القدم الدولية وعدم مشاركته في التصفيات.

لكن تيديسكو قال إن المباراة الأخيرة التي شارك فيها فيتسل مع أتلتيكو مدريد أقنعته بأن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 35 عاما هو الخيار الصحيح.

كما أعلن تيديسكو أن كورتوا ليس مستعدا ليورو 2024، التي تنطلق في 14 حزيران المقبل في ألمانيا، بعد عودته مؤخرا من الإصابة.

ثمة خلاف بين الرجلين منذ العام الماضي. وكان كورتوا أعلن في ديسمبر أول أنه سيغيب عن يورو 2024.

خلف تيديسكو روبرتو مارتينيز كمدرب لبلجيكا في فبراير 2023. ولم يخسر بعد أي مباراة مع الشياطين الحمر.

ستواجه بلجيكا سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا في المجموعة الخامسة. وكانت أفضل نتائج بلجيكا في البطولة القارية لقب الوصيف في بطولة عام 1980.