الامارات | بايرن ميونخ يراهن على مدرب صاعد لاستعادة لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي بايرن ميونخ البطل التاريخي للدوري الألماني تعيين البلجيكي فنسان كومباني مدرباً لبايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتّى صيف 2027، خلفاً لتوماس توخل الذي غادر بعد الفشل في الفوز بأي لقبٍ هذا الموسم.

وأعلن النادي رسميا خبر تعيين المدرب البلجيكي عبر موقعه الرسمي، بعد واحدا من أسوأ المواسم أمام بطل ألمانيا الذي غادر دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد في الدور نصف النهائي.

وسيتولّى كومباني (38 عاماً) الذي بدأ مسيرته التدريبية في 2019، مهمة تدريب نادٍ من الكبار لأوّل مرة بعدما درّب أندرلخت وبيرنلي الإنجليزي، بهدف استعادة لقب الدوري الذي تنازل عنه بايرن لأوّل مرة منذ 2013 لصالح باير ليفركوزن.