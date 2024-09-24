كم ستكلف كل 5 أهداف من إندريك خزينة ريال مدريد؟

كشف جواو باولو سامبايو مكتشف لاعب ريال مدريد إندريك ومدير مركز تكوين نادي بالميراس عن تفاصيل المكافآت الموجودة في عقد اللاعب البرازيلي الشاب مع النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي الواعد إندريك في الـ 15 من ديسمبر 2022.

واتفق النادي الملكي مع بالميراس على انتقال إندريك بقيمة 35 مليون يورو إضافة إلى مكافآت أخرى قد تصل بها الصفقة إلى حدود 60 مليون يورو.

وقال مكتشف النجم البرازيلي الشاب في تصريحات لبرنامج “إل شيرينغيتو” الإسباني: “مع احتساب كل المكافآت في عقد إندريك، قد تصل الصفقة إلى حدود 72 مليون يورو”.

وتابع: “بنود المكافآت مرتبطة بالأهداف والتمريرات الحاسمة.. كل 5 أهداف تُكلف 1.5 مليون يورو.. حتى تصل إلى 60 مليون يورو”.

وأضاف مدير مركز تكوين نادي بالميراس: “أول استدعاء لإندريك مع المنتخب البرازيلي الأول كلَّف ريال مدريد 1.5 مليون يورو.. لكن لا وجود لأي بند يخص تتويجه بالكرة الذهبية”.

كيف اكتشف جواو سامبايو إندريك؟

“أملك معدل 30 مقطع فيديو يومياً عبر تطبيق وتساب.. حصلت على فيديو له (إندريك) من رجل أعمال يدعى بابلو روكا.. في ذلك الفيديو كان إندريك يلعب في بطولة مع ساوباولو.. لكنهم لم يرغبوا في منحه الشروط المطلوبة من والديه”، يقول سامبايو.

واسترسل سامبايو في حديثه: “عندما شاهدت الفيديو لمدة 30 ثانية.. قلت لهم ماذا تريدون؟.. كان أمراً سهلاً.. منحنا الأب وظيفة.. ووالدته شروطاً جيدة”.

كيف تعاقد ريال مدريد مع إندريك؟

قال سامبايو: “ريال مدريد يملك البرازيلي جوني كالافات الذي بدوره يتوفر على فريق من الكشافة في البرازيل.. تشيلسي وأندية أخرى أبدوا اهتماماً به.. اصطحبوا والد إندريك إلى لندن، لكن عندنا ظهر خيار ريال مدريد اختاروا مدريد”.

الشرق