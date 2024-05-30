شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تحطم رقم لاعبة أستراليا وتصبح ثالث أكثر بطلة على عرش تصنيف الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إنجازا جديداً بعدما تخطت الرقم المسجل باسم الأسترالية ميشيل مارتن، لتصبح نور الشربيني ثالث لاعبة فى قائمة أطول فترة متصلة على قمة التصنيف العالمى، ومن المقرر الإعلام عن ذلك بشكل رسمي من رابطة المحترفين يوم 9 يونيو القادم، حيث ضمنت البطلة المصرية هيمنتها على التصنيف العالمي حتى ذلك التاريخ.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبات هيمنة على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش كالتالي:

1- الماليزية نيكول ديفيد 3,408 يوماً على التوالى

2- النيوزلندية سوزان ديفوي 3,195 يوماً

3- نور الشربينى 1,768 يوماً

4- الأسترالية ميشيل مارتن 1,767 يوماً

5- الأسترالية ساره فيتز-جيرالد 1,216 يوماً

6- رنيم الوليلى 669 يوماً

وتعتبر البطلة المصرية نور الشربيني واحدة من أساطير الاسكواش على مستوى اللاعبات المصريات وكذلك على المستوى العالمي، في ظل أدائها المتميز وتصدرها التصنيف العالمي .

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 7 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

وأصبحت البطلة المصرية نور الشربيني تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، التى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة، وما زالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.