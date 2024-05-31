شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قضايا شغلت الشارع الكروي فى الأيام الأخيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت 3 قضايا قوية على الشارع الرياضى خلال الفترة الماضية، وكانت الشغل الشاغل لتفكير الجماهير، وعلى رأسها قضية حسين الشحات لاعب الأهلى ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء فى السطور التالية على أبرز هذه القضايا..

حكم حبس حسين الشحات

فوجئ الشارع الرياضى أمس، الخميس، بحكم محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، الذى تضمن معاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أى هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، فى اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت الفريقين.

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

منشطات رمضان صبحي

قرار صادم تلقاه رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، بعدما أرسلت لجنة المنشطات خطاباً لاتحاد الكرة ونادي بيراميدز يفيد بإيقاف اللاعب بشكل مؤقت، لحين عقد جلسة الاستماع، لاسيما أن اللاعب قام بالرد على الخطاب الأول للجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي.

وحددت لجنة المنشطات المصرية 6 يونيو المقبل موعداً لعقد جلسة استماع مع رمضان صبحي للاستماع لأقواله فيما نسب إليه من قبل بوجود تلاعب فى إحدى عينات التحليل الخاصة بالمنشطات، وتمّ إيقافه بشكل مؤقت لحين عقد تلك الجلسة.

مؤجلات كأس مصر

سيطر قرار تأجيل دور الـ32 لأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز على الشارع الرياضى وأثار غضب العديد من الأندية التي رفضته واعتبرته ظلما على حد وصفهم الأمر الذى دفع الألومنيوم منافس الأهلى وبروكسى منافس الزمالك على تقديم احتجاج رسمي لاتحاد الكرة اعتراضاً على القرار.