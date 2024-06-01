شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يهزم بترول أسيوط بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق مودرن فيوتشر، إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز جوزيف نجويم الهدفين الأول والثاني لفريق فيوتشر في الدقيقتين 2 و63 من عمر المباراة بينما سجل ايبا الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من عمر الوقت الإضافي للمباراة ويخطف فيوتشر بطاقة الصعود إلى الدور التالي ببطولة الكأس ويتخطى بترول أسيوط.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، محمد ربيعة ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمد محمود، كجالي درامي، ايبا ، طارق طه، باسم علي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي، محمد زعلوك.