شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إنشاء جيم ومجمع حمامات سباحة بفرع التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة التي استغرقت قرابة الساعتين ونصف الساعة، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف إحدى الشركات بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مشروعي «الجيم» ومجمع حمامات السباحة بفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة، لتلبية وخدمة الأعضاء بالفرع في الفترة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس التطورات التي تتم في مجال البنية التحتية بفرع النادي بالشيخ زايد، حيث وافق المجلس على طرح أعمال الإنارة بحمام السباحة الجديد بالفرع، وكذلك أعمال تركيب غرف الساونا والبخار للرجال والسيدات، مع طرح تركيب أرضيات «الجيم» بالحمام الجديد، وكذلك أعمال فرش غرف خلع الملابس.

كما وافق المجلس على إنشاء طريق جديد خلف حمام السباحة بفرع زايد، لربط الحمام بمنشآت النادي المختلفة.

كما استعرض المجلس مناطق الربط بين المسجد الجديد بفرع الشيخ زايد والمبنى الاجتماعي الجديد وتجهيزها بمناطق جلوس جديدة لخدمة الأعضاء، لاستيعاب الأعداد المتزايدة على عضوية فرع زايد.