شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم النجوم 1-0 ويتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق إنبى تذكر العبور لدور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على النجوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبوت ضمن منافسات دور الـ32.

افتتح على فوزى التسجيل لفريق إنبى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء سددها فى المنتصف على طريقة بانينكا أعلى حارس مرمى النجوم.

تشكيل إنبى أمام النجوم

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - مصطفى دويدار.

خط الوسط : أحمد يوسف - مودي ناصر - صلاح زايد - محمد حمدي.

خط الهجوم : رفيق كابو - يوسف لببب.

تشكيل النجوم أمام إنبى

السيد فتوح،أحمد على،كمال صبحى،يحيى مصطفى،خيري عبد اللطيف،عبد الله خالد،أحمد رمضان،حازم محمد،زياد التيهى،محمد سيد وأحمد أشرف.