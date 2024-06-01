بلياردو الأخضر يحصد 7 ميداليات بغرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت لاعبات المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر 3 ميداليات متنوعه بواقع فضيتين وبرونزية في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، والتي اختتمت أمس في البحرين بعد مشاركة 6 منتخبات في منافسات السيدات و12 منتخبا في منافسات الرجال. وتألقت اللاعبة السعودية رحاب يحيى وحققت ميداليتين فضيتين بعد وصولها إلى نهائي البلياردو 9 كرات وخسرت من منافساتها الإيرانية فاطمة همايون بصعوبة وبنتيجة» 4/7 «وكذلك وصولها إلى نهائي البلياردو 10 كرات وخسرت من البحرينية نهلة السني بعد أن كانت قريبة من الفوز وبنتيجة “7 /6 “، وحصلت لاعبة المنتخب السعودي البتول الحمزة على الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو 10 كرات للسيدات. وبذلك اختتم المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر 2024 وحصد لاعبوه ولاعباته خلالها 7 ميداليات.

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