شكرا لقرائتكم خبر عن بديل معلول.. لاعب تيرول النمساوي مرشح لتدعيم الجبهة اليسرى في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النمساوي من أصل مصري توماس جريس لاعب تيرول النمساوي دائرة المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن التعاقد معه سيكون كلاعب محلي لآن اللاعب سيتم قيده في قائمة اللاعبين المحليين وليس الأجانب.

ويلعب توماس جريس في مركز الظهير الأيسر ويرغب الأهلي في التعاقد معه لتعويض غياب التونسي علي معلول الذي يعاني من قطع في وتر أكيلس وسيغيب لمدة من 4 إلى 6 شهور.

وينتهي عقد توماس جريس مع تيرول النمساوي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لي نادي بالمجان في الوقت الحالي.

وولد توماس جريس لأبوين مصريين وهو من مواليد 2002 ويبلغ من العمر 22 عاما.

وتم ترشيح جريس للانضمام إلى الأهلي من قبل لجنة الاسكاوتنج بالنادي، من أجل التعاقد مع لاعب مميز يجيد اللعب في الجبهة اليسرى لتعويض غياب معلول.