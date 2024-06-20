أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 – 6 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يعلن إيقاف محمد عواد وتحويله للتحقيق.

الزمالك يعلن إيقاف محمد عواد وتحويله للتحقيق

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض عن المشاركة فى المباريات،بعد مشادته مع حسام عبد المجيد فى مباراة المصري البورسعيدى الماضية.

تعرف على تطورات إصابة محمد صبحى وأحمد فتوح فى الزمالك

أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد فتوح الظهير الأيسر تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش المران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

دونجا يغيب عن الزمالك أمام فاركو بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات

تأكد غياب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

الزمالك يعلن تعافى ناصر ماهر من الإصابة وجاهزيته لمباراة فاركو

انتظم ناصر ماهر ومحمد عاطف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك بعد الخسارة من المصرى

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.