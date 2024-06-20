شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تؤكد إصابة طفلك بنقص الكالسيوم وفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

مشكلات نقص الكالسيوم وفيتامين د أحد أهم المشكلات التى يعانى منها الكثير من الأطفال دون أن تدرى الأمهات، بعض الأطفال لا تظهر عليهم الكثير من الأعراض والبعض الآخر يظهر عليهم أعراض واضحة تؤكد الإصابة.

وتوضح الدكتورة نهال الرفاعي أستاذ طب الأطفال قصر العينى أن نقص الكالسيوم غالبا ما يقترن بنقص في نسب فيتامين د لدى الطفل لذلك يفضل على الدوام إجراء مجموعة من التحاليل والاختبارات عند الشك في بعض الأعراض الظاهرة على الطفل، وإجراء تحليل للكالسيوم لمعرفة نسبته وكذلك تحليل فيتامين د لتحديد نسبته أيضا في الجسم.

وتظهر أعراض نقص الكالسيوم والفيتامين د على الطفل على النحو التالي..

ضعف عام ووهن وقلة نشاط الطفل بشكل عام وملحوظ

ألم فى العضلات والمفاصل بين الحين والآخر أو عند بذل الجهد أو ممارسة الرياضة أو ممارسة نشاط ما

يعاني الطفل من حالة آلام بالمفاصل وتنميل في بعض الأحيان في الأطراف

اضطراب عام لدى بعض الأطفال واضطراب في النوم والحركة والقدرة على تحمل الجهد

قد تظهر لدى بعض الأطفال الصغار بعض التقلصات في القدمين والساقين أو الاعوجاجات في بعض الحالات النادرة

ونصحت الدكتورة نهال بضرورة المتابعة لتلك الأعراض التي قد تصيب الطفل وتظهر عليه فضلا عن الكشف الدوري عن نسب الكالسيوم لدى الأطفال، ومحاولة إدخال الأطعمة التي تحتوي على نسب الكالسيوم وفيتامين د والتعرض للشمس، للاستفادة القصوى منها حيث يخضع الطفل في تلك الحالات لتناول أدوية تعوض نسب الكالسيوم وتنشط فيتامين د وفقا لرؤية الطبيب وحده وليس بصورة عشوائية لعدم الإضرار بصحته وصحة الكلى لديه.