شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة إنبى والنجوم في دور الـ32 ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على النجوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبوت ليخطف الفريق البترولى تذكرة العبور لدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

افتتح على فوزى التسجيل لفريق إنبى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء سددها فى المنتصف على طريقة بانينكا أعلى حارس مرمى النجوم.

تشكيل إنبى أمام النجوم

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - مصطفى دويدار.

خط الوسط : أحمد يوسف - مودي ناصر - صلاح زايد - محمد حمدي.

خط الهجوم : رفيق كابو - يوسف لببب.

تشكيل النجوم أمام إنبى

السيد فتوح،أحمد على،كمال صبحى،يحيى مصطفى،خيري عبد اللطيف،عبد الله خالد،أحمد رمضان،حازم محمد،زياد التيهى،محمد سيد وأحمد أشرف.