الامارات | حكم روسي يدير قمة النصر والوصل في ختام الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم الحكم الدولي الروسي كيريل ليفنيكوف لإدارة مباراة النصر والوصل المقررة عند الساعة 19:45 من مساء اليوم الأحد على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، في ختام مباريات دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد عبر منصة "إكس" طاقم التحكيم روسي، الذي سيدير المباراة وذلك رغم عدم أهميتها في جدول الترتيب بسبب حسم الوصل للقب والنصر المركز السادس، وتعد المباراة بمثابة مناسبة احتفالية بالنسبة للإمبراطور الواصلاوي بعدما ضمن الفوز بلقب الدوري هذا الموسم قبل نهاية المسابقة.

ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين ديميتري موسياكين وأندريه فيريتيكشن وسهيل عبد الله حكما رابعا وفاسيلي كازار تسيف حكم فيديو وعامر الضبيع حكم فيديو مساعد.

ويعد هذا الطاقم الأجنبي رقم " 28" الذي يشارك في إدارة مباريات دوري المحترفين الإماراتي منذ قرار الاستعانة بالصافرة الأجنبية في موسم 2021-2022