موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم 14 يونيو الجاري، ثم يواجه المصري يوم 17 يونيو الجاري، وبعدها يواجه الزمالك نظيره فاركو يوم 21 من ذات الشهر.

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ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، وذلك بعد خوض 17 مباراة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حيث سبق له وأن حقق لقب البطولة على حساب نفس الفريق عام 2019.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية العام المقبل، وذلك بعد تحقيقه لقب الكونفيدرالية الموسم الجاري.