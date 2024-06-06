الامارات | بينتو: ثقتي بلاعبي المنتخب لا حدود لها لإنجاز المهمة بنجاح أمام نيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو إن المنتخب تنتظره مباراة مهمة الخميس أمام منتخب نيبال على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة لحساب المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مؤكدا أن المنتخب يسعى خلال هذه المباراة للظهور بالمستوى المطلوب وتحقيق العلامة الكاملة وتعزيز صدارة المجموعة.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة أن المنتخب يخوض المباراة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة والإيقاف لكن ثقته لا حدود لها في بقية اللاعبين لإنجاز المهمة بنجاح.

ويتصدر الأبيض الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل إلى الدور الثالث في هذه التصفيات.

من جانبه قال لاعب المنتخب محمد عباس إن مواجهة منتخب نيبال لها أهمية كبيرة، وتمثل تحديا كبيرا لهم لأنها المباراة قبل الأخيرة في هذه المرحلة من التصفيات، وأضاف " نطمح لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات وإسعاد جمهور الأبيض الوفي".