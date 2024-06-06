الامارات | كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية في ضيافة إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار برو بارك بالعاصمة السويدية استكهولم، اليوم، فعاليات «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد، فيما يستضيف مضمار سان سيباستيان بمملكة إسبانيا سباق «كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» وكلاهما للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويجتذب كأس زايد للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، ثمانية من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا، أبرزها المرشح الأول «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، فيما يستقطب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر بمضمار سان سيباستيان بإسبانيا، خمسة خيول في سن أربع سنوات فما فوق، ويتصدر الترشيحات كل من «منارة» بقيادة مايكل فورست، والصافنات» بقيادة جي جالبريت، وكلاهما للخيالة السلطانية العمانية.