جاريث ساوثجيت يعلن قائمة منتخب أنجلترا ويستبعد ماجواير و جريليتش

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا قائمة منتخب الاسود الثلاث للمشاركة في بطولة يورو 2024 التي ستنطلق في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري بألمانيا بمشاركة 24 منتخبا .

وشهدت القائمة مجموعة من المفاجأت ابرزها استبعاد مجموعة من النجوم في مقدمتهم جناح نادي مانشيستر سيتي الانجليزي جاك جريليتش و مدافع مانشيستر يونايتد هاري ماكجواير و لاعب وسط ليفربول كيريتس جونز ومهاجم توتنهام جيمس ماديسون و مدافع ليفربول ياريك كوينسة و مدافع ايفرتون ياريد برينتوايت و جيمس ترافورد .

وجاء استبعاد الثنائي جاك جريليتش وهاري ماجواير ليثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة مع استدعائهما في القائمة الاولية التي ضمت 33 لاعبا الا ان تراجع مستوى جيرليتش وعدم تواجده في القائمة الاساسية في العديد من المباريات لمانشيستر سيتي وبالتالي ابتعاده عن فورمة المباريات بينما جاء استبعاد هاري ماجواير لمعاناته من الاصابة .

اما ابرز الوجوده الجديدة في قائمة المنتخب الانجليزي فكانت أدم وارتون لاعب كريستال بالاس

وضمت قائمة منتخب انجلترا 26 لاعبا على النحو التالي :

جودون بيكفورد و ارون راميسدال و دين هاندرسون لحراسة المرمى .

جون ستونز و مارك جويهي و ايزري كونسه و لويس دانك و جو جوميز و كيل والكر و لوك شو و كيرين تريبيه لخط الدفاع .

ديكلان رايس و كونور جلايهير و أدم وارتون و كوبي مايانو و ترينت الكسندر ارنولد و جود بيلينجهام لخط الوسط .

واين بيساكا و فيل فودين و كول بالمر و انتوني جوردون و ياريد بوين و ايبريشي ايزي و هاري كين و اولي وايتكينز و ايفان توناي لخط الهجوم .