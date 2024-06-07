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الامارات | رونالدو يفتح الباب أمام مقابلته شخصياً.. هذه هي الشروط

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفتح الباب أمام مقابلته شخصياً.. هذه هي الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي ، عن إطلاق الإصدار الثاني من مجموعة الخاصة به.

وقال رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يأخذنا الإصدار الثاني من أحدث مجموعة العملات الرقمية الخاصة بي إلى مدريد، تورينو، والمملكة العربية ، اجمعوا كل المواقع الـ6 وقد تفوزون بفرصة لمقابلتي! هناك فوائد حقيقية، فائزون حقيقيون، والمزيد من المزايا الحصرية".

ومن خلال جمع المواقع الـ6 المكونة لهذه المجموعة، يمكن للمشاركين أن يحصلوا على فرصة لمقابة "الدون" شخصياً.

وتشجع هذه المبادرة المشجعين ومتابعي النجم العالمي، على الانخراط في عالم الأصول الرقمية والاستفادة من التجارب والمكافآت التي تقدمها المجموعة الخاصة به.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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