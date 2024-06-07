الامارات | كلباء يختار سلوفينيا لمعسكره الخارجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة كلباء لكرة القدم اقامة المعسكر التدريبي الخارجي للفريق الأول في سلوفينيا استعدادا للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة محمد الزعابي لـ "الإمارات اليوم": تم اختيار سلوفينيا ليكون مكانا للاستعداد للموسم الجديد وذلك خلال الفترة من 11-30 يوليو المقبل وفقا للمعطيات الفنية التي رصدتها اللجنة الفنية، بينما سيكون التجمع العام للفريق في الثالث من يوليو المقبل، مؤكدا ان الفريق سيخوض 4-5 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي".