شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري. ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي بصورة طبيعية.