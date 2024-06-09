شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصرى.. مصطفى عسل ونوران جوهر يتأهلان لنهائى بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل ونوران جوهر، إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-9, 6-11, 11-7, 11-6.

كما فازت نوران جوهر على مواطنتها هانيا الحمامي في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-4, 11-3, 11-8.

بذلك تضمن مصر لقبي الرجال والسيدات، حيث تلتقي نوران جوهر مع نور الشربيني في نهائي السيدات، بينما يلتقي مصطفى عسل مع علي فرج في نهائي الرجال، غداً الأحد.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصرى على فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.