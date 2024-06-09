الأهلي السعودي مهتم بضم أوسيمين في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي الأهلي السعودي أنظارها على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلويجي لونغاري أن الأهلي السعودي مهتم وبقوه بضم أوسيمين وأنه حتى الآن لم يقدم الراقي أي عرض رسمي للاعب للحصول على خدماته.

وشدد لونغاري أن رغبة المهاجم أوسيمين الأولى هي الاستمرار في أوروبا، إلا أن العروض القوية والمغرية من دوري روشن قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب.

ويعد تواجد النجوم الكبار في الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي ومحرز وفيرمينو من العوامل التي قد تساعد في اقتناع اللاعبين بفكرة خوض التجربة في دوري روشن.