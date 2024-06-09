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أحمد ياسر: "ميدان التحرير ليه ميبقاش اسمه محمد صلاح؟"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال، أحمد ياسر، لاعب البنك الأهلي الأسبق والتحدي الليبي الحالي: "ميدان التحرير ليه ميبقاش اسمه ميدان محمد صلاح، ونحطله تمثال هناك، صلاح فخر مصر، وعمل لمصر كتير".

وأضاف أثناء ظهور في بودكاست "جول كاست": "محمد صلاح مش واخد حقه في مصر كقيمة، الناس كلها عرفت وبتزور مصر بسببه ويهتفون له".

وواصل: "أقسم بالله مش هيجي لاعب زي صلاح ليوم القيامة، بيلعب في ويتألق ويحصل على هداف الدوري، والمرة التي لا يحصل على الهداف ينافس على الجائزة".

وأتم: "صلاح يتعمله متحف ويتحط في إنجازاته، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي، مثل في البرتغال".

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر انتقل إلى فريق التحدي الليبي في بداية موسم 2023/24 قادما من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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