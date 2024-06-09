أحمد ياسر: "ميدان التحرير ليه ميبقاش اسمه محمد صلاح؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال، أحمد ياسر، لاعب البنك الأهلي الأسبق والتحدي الليبي الحالي: "ميدان التحرير ليه ميبقاش اسمه ميدان محمد صلاح، ونحطله تمثال هناك، صلاح فخر مصر، وعمل لمصر كتير".

وأضاف أثناء ظهور في بودكاست "جول كاست": "محمد صلاح مش واخد حقه في مصر كقيمة، الناس كلها عرفت وبتزور مصر بسببه ويهتفون له".

وواصل: "أقسم بالله مش هيجي لاعب زي صلاح ليوم القيامة، بيلعب في الدوري الإنجليزي ويتألق ويحصل على هداف الدوري، والمرة التي لا يحصل على الهداف ينافس على الجائزة".

وأتم: "صلاح يتعمله متحف ويتحط في إنجازاته، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي، مثل كريستيانو رونالدو في البرتغال".

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر انتقل إلى فريق التحدي الليبي في بداية موسم 2023/24 قادما من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر.

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