موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري عند الثامنة من مساء اليوم الأحد في ثاني جولات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام (Best Of 5).

وحسم فريق الاتحاد نتيجة المباراة الأولى من النهائي بالفوز على الأهلي بنتيجة 71-69 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الجمعة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويفوز بلقب الدوري من يحسم ثلاث مواجهات من أصل 5 لصالحه.

وتقرر في وقت سابق نقل مباريات نهائي دوري السوبر لتقام على صالة استاد القاهرة الرئيسية رقم (1)، بدلا من صالة حسن مصطفى.

وكان الأهلي قد تأهل للنهائي بعد تغلبه على الزمالك في نصف النهائي، بينما تفوق الاتحاد على سبورتنج.



اقرأ أيضًا:

خسارة البرتغال وخماسية أسبانيا.. نتائج المباريات الأوروبية الودية أمس استعدادا ليورو 2024

"4 منتخبات بالعلامة الكاملة".. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026