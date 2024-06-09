الامارات | بلجيكا تواصل اعتمادها على دي بروين ولوكاكو في عملية التجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشوار كأس العالم 2022 الكارثي الذي شابته النزاعات الداخلية كان بمثابة نهاية الطريق لمعظم أعضاء الجيل الذهبي لبلجيكا، لكن لاعبَين أساسيين، هما كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، لا يزالان في الفريق الذي يضمّ العديد من الوجوه الجديدة.

بعد احراز المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا، فشلت بلجيكا في تلبية التوقعات في قطر بفريق متقدمٍ في السن، ورافق اعتزال إيدن هازار رحيل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس قبل أن يحذو آخرون حذوه في الأشهر التالية.

تأهلت بلجيكا في التصفيات من المجموعة السادسة من دون خسارة، وسجّل لها لوكاكو 14 هدفاً كأفضل سجلّ تهديفيّ للاعب في التصفيات، رافعاً رصيده إلى 83 هدفاً على المستوى الدولي خلف المجري فيرينتس بوشكاش (84)، قبل أن يتخطاه السبت بثنائية خلال فوز بلجيكا على لوكسمبورغ 3-0 ودياً، ويصبح ثاني أفضل هداف أوروبي وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (128).

لم تخسر بلجيكا تحت قيادة تيديسكو في 13 مباراة، لكن قلّة من هذه المباريات كانت بمواجهة منتخباتٍ من الصفّ الأوّل في أوروبا.