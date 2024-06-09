سوريا تشارك في 7 ألعاب بدورة ألعاب بريكس الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح يوم الأربعاء القادم فعاليات دورة ألعاب بريكس التي تستضيفها مدينة كازان الروسية وتستمر حتى 23 يونيو الجاري بمشاركة 4751 رياضياً ورياضية يمثلون 60 بلداً يتنافسون في 27 لعبة رياضية تتضمن 387 مسابقة تنافسية تقام على 17 ملعباً ومنشأة رياضية في أنحاء المدينة.

وتشارك سوريا بالدورة في سبع ألعاب هي المصارعة والريشة الطائرة والجودو والسباحة والملاكمة وكرة الطاولة والشطرنج.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس البعثة السورية المشاركة بالدورة الدكتور مروان دويعر قال إن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الروسي بهذا الحدث الدولي متعدد الرياضات، وتم الاستعداد له في وقت مبكر وبدعم كبير من الإتحاد الروسي وجمهورية تتارستان ووزارة الرياضة في الجمهوريتين ، حيث تم تجهيز البنية التحتية والمنشآت الرياضية الملائمة، خاصةً أن مدينة كازان تعتبر من المدن المعدة أصلاً لاستضافة أحداث رياضية دولية كبيرة، بل ويمكن القول أنها معتادة على استحقاقات من هذا النوع.

وأضاف د. دويعر: هناك مشاركة واسعة في الدورة تزيد عن خمسين دولة وبالتالي سيكون مستوى المنافسة عالياً بوجود دول متقدمة رياضياً مثل روسيا وبيلاروسيا وإيران والبرازيل وجمهوريات الاتحاد الروسي.

وأشار دويعر إلي أنه سيعقد على هامش الدورة اجتماع لوزراء الرياضة للدول الأعضاء والدول المشاركة، لبحث كل ما يتعلق بشؤون تنظيم الدورة الحالية، والرؤية المستقبلية لتطويرها في النسخ القادمة من كافة النواحي، إضافةً لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي بين الدول المشاركة.

ونوه د. دويعر باستعداد لاعبي منتخباتنا الوطنية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدولي بالتنسيق مع المكاتب الفنية واتحادات الألعاب وجرت عدة اجتماعات قبل الوصول إلى الشكل النهائي للمشاركة السورية سواء لجهة الألعاب المشاركة أو أعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق الفائدة الفنية لمنتخباتنا وتقديم مستوى منافس.