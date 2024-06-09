إيقاف مسؤولي صالة حسن مصطفى بسبب مدرس الجيولوجيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، إحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

جاء ذلك على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالي بقيمة 7 ملايين جنيه للجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية ولجان ذوي الإعاقة بالاتحادات الأولمبية المتأهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وذلك في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم رياضة ذوي الإعاقة.