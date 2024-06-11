شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تتحفظ على التعاقد مع عطية الله فى اجتماعها مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي خلال اجتماعها مع مارسيل كولر على فكرة التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب سيسجل كأجنبي وسيكون النادي مجبرا على التخلي عن أحد لاعبيه الأجانب الحاليين.

وأكدت لجنة التخطيط خلال اجتماعها بكولر أنها لا تحبذ فكرة التعاقد مع عطية الله في وجود علي معلول الذي سيعود للفريق مع بداية الموسم الجديد، ووقتها لن يكون النادي بحاجة إلى ضم ظهير أيسر أجنبي، ومن الصعب التعاقد مع ظهيرين أجنبيين يلعبان في نفس المركز.

وأكدت لجنة التخطيط أن الأهلي لا يمانع في تجديد عقد معلول الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي والوقوف بجواره في أزمة إصابته بقطع في وتر أكيلس، بخلاف أنه من اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير مع القلعة الحمراء.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع كولر مساء الإثنين لمناقشة خريطة الفريق الأحمر في الموسم المقبل، والصفقات التي يحتاجها، حيث طلب السويسري إبرام 5 صفقات منهم ثنائي في قلب الدفاع أحدهما الجزائري زين الدين بلعيد وآخر محلي وظهير أيسر ورأس حربة وجناح محلي.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ولم يتم تحديد موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل، حيث لم تتخذ الإدارة أية خطوات نحو الإبقاء على اللاعب.