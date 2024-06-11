شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بمكافحة المنشطات: إمكانية رفع الإيقاف عن رمضان صبحى لحين عقد جلسة استماع ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنه سيتم استكمال جلسة استماع رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، والخاصة بمخالفة كودين من أكواد المنشطات، وهما التلاعب فى العينة وانتهاك القواعد المنشطة.

أضاف مصدر لجنة المنشطات، إنه من المنتظر أن تعقد المنظمة جلسة ثانية مع رمضان صبحى لاستكمال جلسة الاستماع التى عقدت مع اللاعب يوم الأحد الماضى، والتى ستكون نهاية الشهر الجارى، مع إمكانية رفع عقوبة الإيقاف المؤقت الموقعة على اللاعب لحين عقد الجلسة الثانية وصدور القرار النهائى فى تلك الأزمة.

وكان الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لـ مكافحة المنشطات، أن رمضان صبحي عنده مخالفة فى كودين من أكواد المنشطات، وهما التلاعب فى العينة وانتهاك القواعد المنشطة، وبالتالي تم إيقافه إجبارياً.

وقال، "التلاعب فى العينة له عقوبة والانتهاك للقواعد له عقوبة، ومن يحدد القرار لجنة الاستماع تبعا للأكواد وتفسيرها، ولو ثبت على رمضان صبحي التلاعب والانتهاك يتم إيقافه من عامين لأربعة أعوام".