رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الألومنيوم، يوم 19 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباراة الأهلي والألومنيوم، بسبب فترة التوقف الدولي الماضية، والتي خاض خلالها المنتخب المصري مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من البطولة، يوم 29 مايو الماضي، قبل أن يتم تأجيلها.

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