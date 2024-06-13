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الامارات | نادي «الشارقة للدفاع عن النفس» يختتم الموسم بـ 107 ميداليات جودو

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الموسم الرياضي للجودو 2023-2024، بإحراز 107 ميداليات ملونة في البطولات المحلية والدولية، إلى جانب تحقيق كأسين: الأول في المركز الأول، وآخر في المركز الثالث.

وتوزعت الميداليات بين 19 ذهبية، و27 فضية، و61 برونزية، بزيادة كبيرة مقارنة بـ68 ميدالية في الموسم الماضي، ما يعكس دقة النهج الفني المعتمد، إضافة إلى زيادة كبيرة في عدد اللاعبين الممارسين للجودو.

وثمن رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد العويس، تعاون اتحاد الإمارات للجودو الذي أسهم في تحقيق نقلة مهمة عززت جهود النادي لتطوير اللعبة، ودعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، واصفاً المكاسب التي تحققت على مستوى استكشاف اللاعبين الموهوبين والنتائج، بالمثالية، قياساً بالمواسم الأخيرة، خصوصاً أن النسبة الغالبة من اللاعبين من ذوي الأعمار الصغيرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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