ميسي يصدم منتخب الأرجنتين قبل أولمبياد باريس 2024

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي العب إنتر ميامي الأمريكي صدمة إلى منتخب بلاده الأوليمبي قبل انطلاق أولمبياد باريس القادمة 2024.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة «ESPN»:: “لن أشارك في أولمبياد باريس 2024، وذلك بسبب مشاركتي في بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق خلال أيام”.

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وأضاف: “لقد أصبحت في ألسادسة والثلاثين من عمري وسيكون من الصعب المشاركة في بطولتين متتاليتين وهما كوبا أمريكا والأولمبياد”.

وتابع: “سيكون من الصعب أيضًا الغياب عن إنتر ميامي لمدة شهرين، لذلك يجب أن أختار جيدًا في أ البطولات سأشارك”.

وأكمل: “علاقتي بماردونا كانت جيدة والبعض كان يروج لأنها غير ذلك، ولكننا كنا نكن كل احترام لبعضنا البعض”.

واختتم: “كنت حزينًا لأن ماردونا لم يستمتع برؤيتنا ونحن نتوج بكأس العالم 2022”.

وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي لذي يرتبط بعقد معه في الوقت الحالي.