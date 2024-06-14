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موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على فاركو مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الأهلي قبل مواجهة فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الممتاز برصيد 33 نقطة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 3 وتلقي هزيمتين فقط حتي الآن.

على الجانب الآخر يأتي فاركو في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 9 والهزيمة في 10 لقاءات.

موعد مباراة الاهلى وفاركو:

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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