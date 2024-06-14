شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2024 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات دورى nile "الدورى المصرى"، بمواجهتين من المؤجلات من الأسبوع الحادى عشر بين الأهلى وفاركو، والزمالك مع سيراميكا.

موعد مباراة الأهلى وفاركو

يواجه الأهلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يلتقى فريقا الزمالك وسيراميكا فى السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز) فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم فى جدول الترتيب.

يدخل الزمالك المباراة مستهدفاً الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتحسين موقفه فى الجدول خاصة أنه يحتل المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات بين خسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباك الفريق الأبيض 16 هدفاً أخرين.

فى المقابل، طموح فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادى لا يقل عن الزمالك خاصة أن الفوز سيدفع به لاقتحام المربع الذهبى حيث يحتل الفريق المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، جمعهم من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 37 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 27 آخرين.