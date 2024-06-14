الامارات | سكالوني يكشف عن مفاجأة سعيدة حول ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، أن ليونيل ميسي سيلعب أساسياً في المواجهة الودية أمام غواتيمالا، التي تقام الجمعة على مشارف واشنطن، وهي المباراة التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.

كان ميسي بديلاً في المباراة السابقة ضد الإكوادور الأحد في شيكاغو، والتي شارك فيها نحو نصف ساعة في الشوط الثاني.

وأكد سكالوني في مؤتمر صحافي بعد حصة التدريبات أن ليو سيلعب منذ البداية.

وأضاف: "في المباراة السابقة اتفقنا على أن يشارك لدقائق، ثم بعدها نقرر ما إذا كان سيلعب مباراة كاملة".

وقال سكالوني إنه ينتظر من ميسي أن يلعب بأريحية وأن يتواصل مع زملائه في الفريق، وأن يكون على طبيعته في الملعب".

وأوضح مدرب منتخب الأرجنتين أنه لم يقرر بعد من هم اللاعبين الثلاثة المستبعدين من التشكيلة المكونة من 29 لاعباً الموجودة لديه حالياً، رغم أنه قال إنه سيبلغهم في أقرب وقت ممكن.