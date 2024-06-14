ضربة موجعة.. الزمالك يفقد نجم الفريق أمام المصري البورسعيدي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب جديد من صفوفه في مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري.

ويغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

ويأتي غياب عمر جابر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم.

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتمكن الأبيض من انتزاع الفوز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وافتتح أحمد رمضان بيكهام، أهداف المباراة من رأسية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 80 سجل عبد الله السعيد أول أهدافه مع الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء أحرز إبراهيما نداي الهدف الثاني للأبيض من كرة رأسية ليقود فريقه للفوز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري بينما تحمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي الاثنين المقبل، 17 يونيو الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة,