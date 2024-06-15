"'الوصول لم يكن سهلاً".. الزمالك يُعلن موعد عرض فيلمه التسجيلي عن التتويج بالكونفدرالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك طرحه فيلمًا تسجيلاً عن رحلته بالنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية حتى التتويج باللقب.

ونشر الزمالك، مقطع فيديو دعائي للفيلم مساء اليوم الجمعة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياها بتعليق:"طريق الوصول للقب لم يكن سهلًا.. ما وراء الكواليس.. انتظروا غدًا الفيلم التسجيلي لرحلة نهائي الفارس الأبيض بكأس الكونفيدرالية".

وتوّج الزمالك بلقب الكونفدرالية بعدما خسر ذهابًا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره نهضة بركان المغربي قبل الفوز إيابًا بهدف نظيف.

وتُعد هذه هي النسخة الثانية من بطولة الكونفدرالية التي يتوّج بها الزمالك بعد الفوز بنسخة 2019 على حساب نهضة بركان أيضًا.

اقرأ أيضًا:

مشجعة كأس العالم 2022 في يورو 2024.. تشجع من؟ (فيديو وصور)

رسميًا.. الزمالك يُعلن غياب لاعبه عن مواجهة المصري