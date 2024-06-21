أبرزها الشناوي ومنعم.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي أمام الداخلية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 19 لاعبا لقائمة مباراته أمام الداخلية غدا الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.

وشهدت قائمة الأهلي غياب كلا من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبيرسي تاو ووسام أبو علي وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف.