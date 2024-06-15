كيف هنأ لاعبو الزمالك عبدالله السعيد بهدفه الأول مع الفريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ لاعبو الزمالك زميلهم عبدالله السعيد بعد تسجيله هدفه الأول مع القلعة البيضاء منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

عبدالله السعيد كان قد شارك مع الزمالك في 10 مباريات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بوقت سابق من اليوم الجمعة.

وسجل السعيد هدف التعادل للزمالك قبل أن يصنع هدف الفوز لفريقه الذي سجله زميله إبراهيما نداي لينتهي اللقاء الذي كان مؤجلاً من الجولة 11 بالدوري بهدفين مقابل هدف.

وحرص لاعبو الزمالك على تهنئة عبدالله السعيد بالهدف على طريقتهم وهو ما يُمكنكم مشاهدته بمطالعة الألبوم أعلاه:



اقرأ أيضًا:

اليوم الأول.. تغطية خاصة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

رسميًا.. الزمالك يُعلن غياب لاعبه عن مواجهة المصري