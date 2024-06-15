الامارات | ألمانيا تكتسح اسكتلندا في افتتاح يورو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل المنتخب الألماني المضيف وحامل اللقب ثلاث مرات إنذارًا شديد اللهجة إلى خصومه بعدما اكتسح نظيره الاسكتلندي 5-1 في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى الجمعة على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

تناوب كل من فلوريان فيرتس (10) وجمال موسيالا (19) وكاي هافيرتس (45+1 من ركلة جزاء) ونيكلاس فولكروغ (68) وإيمري دجان (90+3) على تسجيل اهداف ألمانيا الخمسة، فيما جاء هدف اسكتلندا اليتيم عن طريق الخطأ من مدافع "دي مانشافت" أنتونيو روديغر (87)، وشهد اللقاء طرد مدافع اسكتلندا راين بورتيوس ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على إيلكاي غوندوغان (44).

وتأتي النسخة الحالية من البطولة القارية بعد ثلاث سنوات من إقامة النسخة السابقة أمام حشود محدودة بسبب جائحة كوفيد-19 التي أجبرت الاتحاد الأوروبي على تأجيل المسابقة من 2020 إلى 2021. كما نُظّمت في مدن في جميع أنحاء القارة، من إشبيلية الإسبانية إلى عاصمة أذربيجان باكو، بخلاف النسخة الحالية التي ستقام حصرًا في الأراضي الألمانية.

ويشارك 24 منتخباً في المسابقة القارية المرموقة بنسختها السابعة عشرة والتي ستقام خلالها 51 مباراة وسيقام النهائي في 14 يوليو في برلين.

وكان المنتخب الإيطالي قد توج بالنسخة الأخيرة على ملعب ويمبلي، وذلك بفوزه على إنجلترا في المواجهة النهائية بركلات الترجيح.

وتُعد ألمانيا وإسبانيا أكثر بلدين تتويجاً باللقب في تاريخ المسابقة بثلاثة ألقاب مقابل 2 لكل من فرنسا وإيطاليا، في حين أن "دي مانشافت" هو المنتخب الأكثر مشاركة (14 مرة).