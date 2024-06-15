أشرف صبحي: القيادة السياسية والحكومة تدعم الرياضة المصرية نحو معدلات تنافسية عالمية

ياسر رشاد - القاهرة - مصر تحتل المركز 18 عالمياً بالمؤشر العالمي للتأثير السياسي للرياضة..

السبت 15/يونيو/2024 - 07:46 م 6/15/2024 7:46:00 PM

استطاعت مصر تحقيق المركز الـ18 من نحو 157 دولة عالمياً في المؤشر العالمي للتأثير السياسي للرياضة THE SPORTS POLITICAL POWER INDEX بمعدل تقييم بلغ نحو 89 درجة، وهو المؤشر الذي تصدره اللجنة الأولمبية الدانماركية، ويقيس معدلات التمثيل الوطني في مجالس إدارات الاتحادات الدولية والإقليمية والقارية واللجان الأولمبية الدولية، وتأثير استضافة البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى والإقليمية، وذلك لعام 2023 والذي يعد نتاج لأداء الدولة خلال الفترة من 2021 وحتي 2023.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن تحقيق مصر لتلك المرتبة المتقدمة بين دول العالم في التأثير السياسي للرياضة يأتي حصاداً لجهود الدولة ودعم القيادة السياسية والحكومة الغير محدود لقطاع الشباب والرياضة خلال السنوات الست الماضية من تعزيز تواجد المصريين في مجالس إدارات اللجان والاتحادات الرياضية الدولية، وتحويل مصر لمركز عالمي واقليمي لاستضافة وتنظيم البطولات والاحداث الشبابية والرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة اليد وكأس العالم للرماية وبطولات كأس الأمم الافريقية والمؤتمر الكشفي العالمي.

صبحي: هذا الإنجاز يعزز من مكانة مصر كقوة رياضية إقليمية ودولية

وقال وزير الرياضة: "هذا الإنجاز الرياضي يؤكد الجهود المبذولة لتطوير الرياضة المصرية وتعزيز دورها على الساحة الدولية، ونفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الرياضة المصرية على المستوى العالمي، إنه ثمرة الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتطوير القطاع الرياضي، لقد بذلنا جهوداً حثيثة على مدار السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية الرياضية، وتوفير أفضل الظروف والتجهيزات للرياضيين المصريين لتمكينهم من المنافسة والتألق على الساحة الدولية."

وتابع"نهدف إلى رفع تصنيف مصر في هذا المؤشر العالمي بشكل مستمر في السنوات القادمة، سنواصل دعم الاتحادات الرياضية المختلفة، وتطوير برامج الاكتشاف والتدريب للمواهب الشابة، وهذا الإنجاز يعزز من مكانة مصر كقوة رياضية إقليمية ودولية، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الانجازات والمراكز المتقدمة في البطولات العالمية المختلفة."

أضاف: "نهدف إلى استمرار تعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية، والوصول إلى معدلات تنافسية عالمية في مختلف الألعاب الرياضية، وسنواصل دعم الرياضيين المصريين وتطوير قدراتهم التنافسية على المستوى الدولي".