شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20-6-2024، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية الهامة أبرزها، كولر يستبعد كريم الدبيس من قائمة مباراة الداخلية بالدوري غدا.

سيد نيمار يعوض غياب زيزو عن الزمالك أمام فاركو

اقترب سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك من التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق الأبيض في مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة

كولر يستبعد كريم الدبيس من قائمة مباراة الداخلية بالدوري غدا

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كريم الدبيس من قائمة مباراة الداخلية غدا الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

سبورتنج يفرض التعادل الإيجابى 2-2 أمام السويس بدورة الترقى

تعادل منتخب السويس مع سبورتنج بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السويس الجديد في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والزمالك للاسبوع السابع والعشرين فى دوري النيل لموسم 2023/2024 والمقرر لها 25 يونيو الجاري.

حرس الحدود يهزم الترسانة 2 -1 فى الوقت القاتل ويقترب من العودة للممتاز

فاز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية .

وفد الأهلى يتجه للمنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر

أتجه ظهر اليوم الخميس وفد من الأهلى إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر مُشجعة النادى التى توفيت عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء بملعب برج العرب.



مودرن فيوتشر يتفق مع مروان صحراوى على إنهاء مستحقاته ودياً

كشف مصدر بمودرن فيوتشر، أن مسئولى النادى فتحوا باب التواصل مع التونسى مروان صحراوى لاعب الفريق السابق لحل أزمة المستحقات المتأخرة لدى اللاعب والتى أدت إلى إيقاف قيد النادى خلال الساعات الأخيرة.



سيراميكا يطالب بتمكين رابطة الأندية من إدارة الدورى وتعيين حكام دوليين

أصدر نادى سيراميكا بيانا رسميا أعلن خلاله اعتراضه على القرارات التحكيمية التى تعرض لها النادى منذ بداية الموسم وأنه سبق واشتكى أكثر من مرة بسبب هذه الأخطاء دون جدوى أو تدخل.



مصر تتقدم للمركز الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا فى تصنيف فيفا

تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزا واحدا خلال تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات العالم خلال شهر يونيو الجارى.



غموض موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو

سيطر الغموض على موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، والمقرر لها غدا الجمعة ببطولة الدورى.



سيدات اليد 2004 يهزمن تونس 25-24 فى بطولة العالم

فاز المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا، عندما على منتخب تونس بنتيجة 25-24 ضمن مباريات النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.



كولر يعيد ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى أمام الداخلية

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه ياسر إبراهيم مدافع الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة الداخلية.