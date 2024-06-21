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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20-6-2024، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية الهامة أبرزها، قائمة الزمالك لمواجهة فاركو.. ضم ناصر ماهر واستبعاد محمد عواد.

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو.. ضم ناصر ماهر واستبعاد محمد عواد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو.

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري.. غياب الشناوي ومنعم ومروان

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 19 لاعبا لقائمة مباراته أمام الداخلية غدا الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

سبورتنج يفرض التعادل الإيجابى 2-2 أمام السويس بدورة الترقى

تعادل منتخب السويس مع سبورتنج بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السويس الجديد في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والزمالك للاسبوع السابع والعشرين فى دوري النيل لموسم 2023/2024 والمقرر لها 25 يونيو الجاري.

حرس الحدود يهزم الترسانة 2 -1 فى الوقت القاتل ويقترب من العودة للممتاز

فاز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية .

وفد الأهلى يتجه للمنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر

أتجه ظهر اليوم الخميس وفد من الأهلى إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر مُشجعة النادى التى توفيت عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء بملعب برج العرب.



مودرن فيوتشر يتفق مع مروان صحراوى على إنهاء مستحقاته ودياً

كشف مصدر بمودرن فيوتشر، أن مسئولى النادى فتحوا باب التواصل مع التونسى مروان صحراوى لاعب الفريق السابق لحل أزمة المستحقات المتأخرة لدى اللاعب والتى أدت إلى إيقاف قيد النادى خلال الساعات الأخيرة.



سيراميكا يطالب بتمكين رابطة الأندية من إدارة الدورى وتعيين حكام دوليين

أصدر نادى سيراميكا بيانا رسميا أعلن خلاله اعتراضه على القرارات التحكيمية التى تعرض لها النادى منذ بداية الموسم وأنه سبق واشتكى أكثر من مرة بسبب هذه الأخطاء دون جدوى أو تدخل.



مصر تتقدم للمركز الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا فى تصنيف فيفا

تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزا واحدا خلال تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات العالم خلال شهر يونيو الجارى.



سيدات اليد 2004 يهزمن تونس 25-24 فى بطولة العالم

فاز المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا، عندما على منتخب تونس بنتيجة 25-24 ضمن مباريات النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.



